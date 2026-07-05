Panamá Nacionales -  5 de julio de 2026 - 11:53

Distracción en la vía: Cámaras captan colisión en la entrada de Vacamonte

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operaciones de Arraiján captaron una colisión en la entrada de Vacamonte.

Colisión en Vacamonte

Colisión en Vacamonte

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operaciones de Arraiján registraron una colisión de tránsito en la entrada de Vacamonte, en el distrito de Arraiján.

Tras el incidente, ambos conductores optaron por acogerse a la Ley 21, lo que permitió agilizar el manejo del accidente y evitar mayores afectaciones al tráfico.

Conductores llegaron a un acuerdo

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los involucrados alcanzaron un acuerdo mutuo, conforme a lo establecido en la Ley 21.

Luego de completar el procedimiento correspondiente, retiraron los vehículos de la vía y continuaron su recorrido.

Colisión de tránsito: ¿Qué establece la Ley 21?

La Ley 21 permite que, en accidentes de tránsito menores donde no existan personas lesionadas y los vehículos puedan movilizarse, los conductores despejen la vía tras documentar el hecho y completar el formulario de accidente menor.

Esta medida busca reducir los congestionamientos ocasionados por colisiones leves y facilitar la circulación vehicular.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y utilizar el procedimiento contemplado en la Ley 21 cuando se cumplan las condiciones establecidas.

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