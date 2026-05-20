Panamá Nacionales -  20 de mayo de 2026 - 16:15

Exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo enfrentan secuestro de bienes por Contraloría

El secuestro de los bienes millonarios fue ordenado por la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas.

Exfuncionarios enfrentan secuestro de bienes por Contraloría General de la República.

Exfuncionarios enfrentan secuestro de bienes por Contraloría General de la República.

Ana Canto
Por Ana Canto

En una acción conjunta, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas ordenaron el secuestro de bienes y activos por un monto que supera los 20 millones de dólares.

La medida cautelar afecta directamente a varios altos exfuncionarios que formaron parte de la administración del expresidente Laurentino Cortizo durante el quinquenio 2019-2024.

Exfuncionarios y montos secuestrados por la Contraloría

  • Exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, por 2.9 millones de dólares.
  • Exadministrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos, Noriel Araúz, por 1.3 millones de dólares.
  • Exasesora del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río, por 576,000.00.
  • Exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, por 16 millones de dólares.

De acuerdo con el expresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, esta acción pretende garantizar el resultado de un proceso en la jurisdicción de cuentas, hasta que se logren obtener las conclusiones puntuales sobre las sospechas o dudas de las instituciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057168693117718981&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Dictan detención provisional a sospechoso del femicidio de la fiscal del Ministerio Público

Bomberos atienden fuerte accidente en El Bongo de Los Santos

Ministerio de Ambiente detecta grave derrame de hidrocarburos en el río Curundú

Recomendadas

Más Noticias