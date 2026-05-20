Exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo enfrentan secuestro de bienes por Contraloría

Exfuncionarios enfrentan secuestro de bienes por Contraloría General de la República.

Por Ana Canto En una acción conjunta, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas ordenaron el secuestro de bienes y activos por un monto que supera los 20 millones de dólares.

La medida cautelar afecta directamente a varios altos exfuncionarios que formaron parte de la administración del expresidente Laurentino Cortizo durante el quinquenio 2019-2024.

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