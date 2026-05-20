Exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo enfrentan secuestro de bienes por Contraloría

En una acción conjunta, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas ordenaron el secuestro de bienes y activos por un monto que supera los 20 millones de dólares.
Exfuncionarios y montos secuestrados por la Contraloría
- Exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, por 2.9 millones de dólares.
- Exadministrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos, Noriel Araúz, por 1.3 millones de dólares.
- Exasesora del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río, por 576,000.00.
- Exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, por 16 millones de dólares.
De acuerdo con el expresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, esta acción pretende garantizar el resultado de un proceso en la jurisdicción de cuentas, hasta que se logren obtener las conclusiones puntuales sobre las sospechas o dudas de las instituciones.