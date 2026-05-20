Dictan detención provisional a sospechoso del femicidio de la fiscal del Ministerio Público

Este miércoles, un juez de garantías dictó la medida cautelar de detención provisional para un hombre de 38 años, principal sospechoso del homicidio de Patricia Ossa, quien se desempeñaba como fiscal adjunta del Ministerio Público.

Durante la audiencia de garantías de este miércoles, el fiscal superior de Homicidio, Jorge Ferguson, detalló que al imputado se le formularon cargos por la presunta comisión de los delitos de femicidio y robo agravado. Asimismo, el tribunal estableció un período de seis meses a las autoridades para el desarrollo de la investigación complementaria.

Según las investigaciones preliminares presentadas por la Fiscalía, se han logrado acreditar antecedentes y trazas de violencia entre la víctima y el agresor, quienes mantenían un vínculo sentimental en el pasado. El fiscal Ferguson explicó que la relación de pareja había finalizado a inicios de este año; sin embargo, ambos compartían la tutela de una hija menor de edad, situación que los obligaba a mantener comunicación.

El trágico desenlace ocurrió precisamente durante uno de estos acercamientos logísticos, cuando la fiscal Ossa se trasladó a buscar a la menor a la residencia de su expareja. Fue en ese momento cuando se desencadenaron los hechos que terminaron con la vida de la funcionaria.

El fiscal superior de Homicidio confirmó que la defensa del imputado presentó un recurso, por lo que se fijó una audiencia de apelación para el próximo 2 de junio.