Ministra Lucy Molinar confirma conversaciones con la rectora de la UNACHI y apela por la transparencia

La ministra de Educación, Lucy Molinar , se refirió en una entrevista para el noticiero Telemetro Reporta a la compleja situación que afecta a la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), vinculada a problemas presupuestarios.

Asimismo, la ministra destacó que, hasta la fecha, la cantidad de docentes que han renunciado o abandonado sus puestos se ha duplicado, un fenómeno que coincide con el avance de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el presunto uso de diplomas falsos en el sistema educativo.

Situación de la UNACHI

Molinar destacó que sostuvo una conversación formal con la rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, y con personal directivo de la institución, a quienes les solicitó realizar un "acto de desprendimiento" con el objetivo de salvaguardar la continuidad académica de los estudiantes y proteger el prestigio de la casa de estudios superiores.

"Ahí está cada uno atrincherado cuidado su parcela del feudo. Nosotros como sociedad hemos sido pasivos de un daño terrible a un sistema educativo, y amparados en la autonomía creemos que somos intocables. Yo apelo a la consciencia (...) Hay cosas que no se pueden tolerar", dijo la ministra.

En ese sentido, la ministra detalló que en administraciones gubernamentales anteriores se modificó la ley del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), cambios que actualmente limitan una intervención a fondo en las universidades del país. No obstante, sostuvo que espera que muy pronto se lleven a cabo las acciones pertinentes para que ocurra un proceso de evolución ordenado, en el cual se priorice el bienestar de los estudiantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057099576327143610&partner=&hide_thread=false “Yo solo les pido por el bien de la universidad … yo les pido hacer un acto de desprendimiento, ahí estamos cada uno atrincherados cuidado su parcela del feudo”, la ministra de Educación, @lucymolinarj, confirmó que conversó con la rectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas,… pic.twitter.com/oR6eiHRGeE — Telemetro Reporta (@TReporta) May 20, 2026

Al menos 400 docentes han presentado sus renuncias

La titular de Educación reveló que, a la fecha, al menos 400 docentes han presentado formalmente la renuncia a sus cargos. Esta ola de dimisiones se registra tras las denuncias penales interpuestas por la institución ante el Ministerio Público por el presunto uso de diplomas falsos, una cifra que inicialmente rondaba los 200 casos.

Asimismo, se informó que dentro del personal administrativo de la entidad se mantienen bajo investigación un total de 32 renuncias.

"Este ha sido el secreto a voces mejor guardado. Por eso la rabia de que reinstaláramos PROVEL, porque hay transparencia, porque ahí se sabe quién concursa”, enfatizó Molinar.

La ministra adelantó que se procederá con la presentación de nuevas denuncias ante las autoridades judiciales. Esta acción responde a las declaraciones del directivo de una universidad local, quien confirmó que las personas que figuran en las listas de investigados por el uso de títulos falsos nunca estuvieron inscritas ni cursaron estudios en dicha institución de educación superior.