Gobierno aprueba B/.3.9 millones para fortalecer a la ARAP

El Gobierno Nacional aprobó la Resolución N.° 50-26, mediante la cual se autoriza la asignación de fondos por un monto de B/. 3,931,990.00 a favor de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Este crédito adicional suplementario tiene como finalidad incorporar al presupuesto de funcionamiento e inversiones los recursos necesarios para atender, entre otras prioridades, el pago al personal capacitado para las labores de control, inspección y vigilancia de la pesca ilegal durante el periodo de mayo a diciembre de 2026.

Asimismo, la partida económica se destinará a la adquisición de lanchas rápidas y estaciones modulares, así como al desarrollo de la primera fase del sistema de trazabilidad para el Centro de Seguimiento Pesquero de Aguas Nacionales e Internacionales. De igual forma, se financiará un nuevo módulo para la aplicación móvil institucional enfocado en el trámite de licencias en línea, el pago pendiente de prima de antigüedad a exservidores, el arrendamiento de inmuebles, los compromisos con las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) y el pago del Sistema Themis.

La resolución de Gabinete detalla que, tras el riguroso análisis del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se consideró viable la solicitud de la ARAP debido a que la fuente de financiamiento propuesta proviene de saldos disponibles en caja y banco.

Esta asignación de fondos cuenta con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República.