Panamá Nacionales -  20 de mayo de 2026 - 09:09

Gobierno aprueba B/.3.9 millones para fortalecer a la ARAP

El Gobierno detalló que, tras el riguroso análisis del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se consideró viable la solicitud de la ARAP.

Consejo de Gabinete del Gobierno Nacional. 

Consejo de Gabinete del Gobierno Nacional. 

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional aprobó la Resolución N.° 50-26, mediante la cual se autoriza la asignación de fondos por un monto de B/. 3,931,990.00 a favor de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Este crédito adicional suplementario tiene como finalidad incorporar al presupuesto de funcionamiento e inversiones los recursos necesarios para atender, entre otras prioridades, el pago al personal capacitado para las labores de control, inspección y vigilancia de la pesca ilegal durante el periodo de mayo a diciembre de 2026.

Asimismo, la partida económica se destinará a la adquisición de lanchas rápidas y estaciones modulares, así como al desarrollo de la primera fase del sistema de trazabilidad para el Centro de Seguimiento Pesquero de Aguas Nacionales e Internacionales. De igual forma, se financiará un nuevo módulo para la aplicación móvil institucional enfocado en el trámite de licencias en línea, el pago pendiente de prima de antigüedad a exservidores, el arrendamiento de inmuebles, los compromisos con las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) y el pago del Sistema Themis.

La resolución de Gabinete detalla que, tras el riguroso análisis del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se consideró viable la solicitud de la ARAP debido a que la fuente de financiamiento propuesta proviene de saldos disponibles en caja y banco.

Esta asignación de fondos cuenta con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República.

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