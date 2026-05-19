| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  19 de mayo de 2026 - 16:23

Mundial 2026: cuándo, hora y dónde ver la convocatoria de Panamá

Los jugadores convocados se enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana en la fase de grupos del Mundial 2026.

El director Thomas Christiansen anunciará a los jugadores convocados para el Mundial 2026. 

El director Thomas Christiansen anunciará a los jugadores convocados para el Mundial 2026. 

EFE/Carlos Lemos
Ana Canto
Por Ana Canto

El próximo martes 26 de mayo, el director técnico Thomas Christiansen dará a conocer oficialmente la lista de los 26 jugadores convocados por Panamá para el Mundial 2026, el cual se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La transmisión podrá verse en vivo, desde las 10:00 a.m., a través de la señal de RPC TV y en el sitio web Telemetro.com. En un marco histórico, el anuncio oficial se realizará desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

Los seleccionados nacionales se enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana en la fase de grupos, con partidos programados en las sedes de Toronto y Nueva York.

Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026:

  • Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).

  • Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).

  • Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fepafut/status/2055321790499451106&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal

Carlo Ancelotti convoca a Neymar, Vinícius y Raphinha para el Mundial 2026

Jugadores convocados para el Mundial 2026 serán anunciados el 26 de mayo

Recomendadas

Más Noticias