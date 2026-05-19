Mundial 2026: cuándo, hora y dónde ver la convocatoria de Panamá

El director Thomas Christiansen anunciará a los jugadores convocados para el Mundial 2026. EFE/Carlos Lemos

Por Ana Canto El próximo martes 26 de mayo, el director técnico Thomas Christiansen dará a conocer oficialmente la lista de los 26 jugadores convocados por Panamá para el Mundial 2026, el cual se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La transmisión podrá verse en vivo, desde las 10:00 a.m., a través de la señal de RPC TV y en el sitio web Telemetro.com. En un marco histórico, el anuncio oficial se realizará desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

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