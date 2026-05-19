Mundial 2026: cuándo, hora y dónde ver la convocatoria de Panamá

El próximo martes 26 de mayo, el director técnico Thomas Christiansen dará a conocer oficialmente la lista de los 26 jugadores convocados por Panamá para el Mundial 2026, el cual se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.
Los seleccionados nacionales se enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana en la fase de grupos, con partidos programados en las sedes de Toronto y Nueva York.
Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026:
-
Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).
Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).
Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.).