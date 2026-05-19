Panamá Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 11:41

Inicio de impresión de CEPANIM 2026: entrega a beneficiarios se espera en junio

El MEF prevé que a mediados de junio empiece la convocatoria formal para que los jubilados puedan retirar sus CEPANIM.

Pagos del CEPANIM en Panamá. 

Pagos del CEPANIM en Panamá. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

El registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) ya supera los 240 mil beneficiarios inscritos, según el último balance del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El MEF confirmó que ya avanzó con la fase de impresión de los documentos físicos. Asimismo, las autoridades prevén que a mediados de junio empiece la convocatoria formal para los jubilados de manera escalonada. La entrega se realizará exclusivamente bajo la fecha y hora asignadas a través de la plataforma oficial para evitar aglomeraciones y garantizar el orden.

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CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

  • Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00.

  • Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).

  • El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.

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