Inicio de impresión de CEPANIM 2026: entrega a beneficiarios se espera en junio

El registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) ya supera los 240 mil beneficiarios inscritos, según el último balance del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio
Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:
Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:
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Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00.
Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).
El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.