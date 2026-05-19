Inicio de impresión de CEPANIM 2026: entrega a beneficiarios se espera en junio

Pagos del CEPANIM en Panamá. @TReporta

Por Ana Canto El registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) ya supera los 240 mil beneficiarios inscritos, según el último balance del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El MEF confirmó que ya avanzó con la fase de impresión de los documentos físicos. Asimismo, las autoridades prevén que a mediados de junio empiece la convocatoria formal para los jubilados de manera escalonada. La entrega se realizará exclusivamente bajo la fecha y hora asignadas a través de la plataforma oficial para evitar aglomeraciones y garantizar el orden.

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Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).

El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2055085272094679335&partner=&hide_thread=false Más de 240 mil beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) se han registrado en la plataforma habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas.



La entidad ya inició el proceso de impresión de los certificados. pic.twitter.com/XMs5PaD9va — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026