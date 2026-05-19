Martín Torrijos propone plebiscito sobre minería y brinda detalles del movimiento UNE

En una entrevista para Telemetro Reporta, el expresidente Martín Torrijos brindó detalles sobre el reciente lanzamiento de su nueva organización política, Unidos para la Nueva Era (UNE). El movimiento plantea como ejes principales la diversificación de la economía, la optimización del servicio de agua potable y la convocatoria a un plebiscito sobre la actividad minera en Panamá.

“Yo he estado recorriendo el país, conversando con muchos panameños y la realidad es que hay un país muy apático, decepcionado, perdiendo la esperanza", advirtió Torrijos. "No nos hemos dado cuenta que esta es una ecuación donde se pierde la esperanza, la desesperanza te lleva a tomar acciones y este país está muy cercano a una crisis por falta de confianza".

Asimismo, indicó que para transformar la educación e incentivar el empleo, el conocimiento y la tecnología, se debe diversificar la economía hacia áreas que aún no han sido exploradas en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056727940860133766&partner=&hide_thread=false “Me gustaría que en el tema del agua, que es una crisis nacional, pudiéramos aglutinar a todo el Estado, la empresa privada, la ACP para buscar soluciones innovadoras, porque está bien el corto plazo sea hacer pozos, pero esa no es la solución, ese es el corto plazo, pero… pic.twitter.com/pvbLoxEgSL — Telemetro Reporta (@TReporta) May 19, 2026

Respecto a la crisis del agua potable, el exmandatario señaló que la solución debe surgir de un diálogo entre el Estado, la empresa privada y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para buscar alternativas innovadoras, advirtiendo que el uso de pozos no es una opción viable a largo plazo.

Referente a la minería, Torrijos afirmó que un plebiscito aclararía la postura de la ciudadanía sobre si están a favor de un contrato minero, como el de la mina en Donoso, o si, por el contrario, se oponen completamente a esta actividad.