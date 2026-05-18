Tragedia en Bocas del Toro: niño de tres años murió al caer en un pozo

Niño de tres años murió al caer en un pozo en Bocas del Toro.

Un niño de tres años falleció este lunes 18 de mayo en la comunidad 4 de Abril, ubicada en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro , tras caer de forma accidental en un pozo cercano a su residencia. Informes preliminares indican que el menor se había dirigido al lugar con la intención de recolectar agua.

Al sitio se presentaron las autoridades competentes para proceder con las labores de levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones de rigor.

Residentes del área señalaron que este tipo de tragedias no son un hecho aislado en la región. En diversos sectores de la provincia de Bocas del Toro, la falta de acceso regular al servicio de agua potable obliga a las familias a abastecerse de este tipo de acuíferos artesanales para cubrir sus necesidades básicas.

Ante este trágico suceso, las autoridades locales reiteraron el llamado a los padres de familia y tutores a mantener una estricta vigilancia sobre las actividades de los menores de edad y evitar perderlos de vista.