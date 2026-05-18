Familiares del capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito piden reforzar búsqueda.

Familiares y compañeros del capitán Gaspar Ponce, quien se mantiene desaparecido tras el naufragio de una embarcación en Puerto Caimito, solicitan a la empresa responsable intensificar las labores de búsqueda mediante el despliegue de equipos de buzos profesionales.
Se detalló que, por el momento, helicópteros y embarcaciones contratadas por la empresa se encuentran sobrevolando y recorriendo la zona afectada, labores que están siendo reforzadas por buzos profesionales.
Pese a estas acciones, los allegados del capitán aseguraron que se mantendrán vigilantes para garantizar que se agoten todos los recursos hasta dar con su paradero.