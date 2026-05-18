Panamá Oeste Nacionales -  18 de mayo de 2026 - 12:58

Familiares del capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito piden reforzar búsqueda

Pese a estas acciones, los familiares del capitán aseguraron que se mantendrán vigilantes hasta dar con su paradero.

Familiares del capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito piden reforzar búsqueda.

Familiares del capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito piden reforzar búsqueda.

Ana Canto
Por Ana Canto

Familiares y compañeros del capitán Gaspar Ponce, quien se mantiene desaparecido tras el naufragio de una embarcación en Puerto Caimito, solicitan a la empresa responsable intensificar las labores de búsqueda mediante el despliegue de equipos de buzos profesionales.

Por su parte, la compañía indicó que, desde que ocurrió el incidente, ha estado realizando todas las acciones correspondientes para continuar con el operativo de rastreo, en coordinación con los estamentos de seguridad del Estado.

Se detalló que, por el momento, helicópteros y embarcaciones contratadas por la empresa se encuentran sobrevolando y recorriendo la zona afectada, labores que están siendo reforzadas por buzos profesionales.

Pese a estas acciones, los allegados del capitán aseguraron que se mantendrán vigilantes para garantizar que se agoten todos los recursos hasta dar con su paradero.

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