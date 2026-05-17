Desmantelan bar clandestino en Condado del Rey durante operativo de la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Permisos y Cumplimiento, desmanteló un bar clandestino de origen asiático ubicado en Condado del Rey, tras detectar múltiples irregularidades durante una inspección.

Según las autoridades, el establecimiento operaba sin aviso de operaciones, sin permisos para la venta de bebidas alcohólicas y sin cumplir con sus obligaciones tributarias.

La acción se realizó luego de varias denuncias ciudadanas presentadas por residentes del área, quienes alertaron sobre las actividades irregulares que se desarrollaban en el local.

Desmantelan bar clandestino en Condado del Rey tras denuncias de residentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056153161136799779?s=20&partner=&hide_thread=false La Dirección de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá desmanteló un bar clandestino en Condado del Rey, que operaba y vendía licor sin permisos y no contaba con aviso de operaciones. El operativo se desarrolló tras múltiples denuncias presentadas por residentes del… pic.twitter.com/pMdkSwsSOa — Telemetro Reporta (@TReporta) May 17, 2026

Durante el operativo se decomisaron mercancías, cajas de cervezas y equipos de sonido, convirtiéndose en uno de los decomisos más importantes realizados por la actual administración alcaldicia en materia de cumplimiento y fiscalización.

La diligencia contó con la participación de la Policía Municipal, unidades de la Policía Nacional, inspectores y oficiales de cumplimiento, quienes desarrollaron el procedimiento bajo el debido proceso y sin incidentes.

Las autoridades levantaron las actas correspondientes y reiteraron que continuarán realizando operativos para combatir establecimientos clandestinos que operen fuera de la ley en el distrito capital.