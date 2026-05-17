Licencia digital en Panamá: SERTRACEN habilita opción para gestionar el documento móvil

La ATTT avanza en la implementación de la licencia de conducir digital

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) avanza en la implementación de la licencia de conducir digital en Panamá, un nuevo sistema que permitirá a los conductores portar el documento desde sus dispositivos móviles.

A través de su portal web, SERTRACEN Panamá ya habilitó la opción “Licencia Móvil”, donde los usuarios podrán gestionar próximamente su licencia en formato digital.

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¿Qué solicita el sistema de licencia móvil?

En el portal digital, los usuarios deberán completar información básica para iniciar el trámite:

Seleccionar tipo de documento

Elegir entre cédula o pasaporte

Ingresar el número de documento

Seleccionar el estado de la licencia

Confirmar si posee la licencia física en mano

Introducir el número de control

La emisión de este documento ya fue oficializada mediante Gaceta Oficial y cuenta con la aprobación del Estado panameño.

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Actualmente, el proyecto se encuentra en fase final de desarrollo técnico antes de su implementación oficial a nivel nacional.

Licencia digital 2026 en Panamá: lo que debes saber

Antes de realizar la solicitud, las autoridades han dado a conocer varios puntos importantes sobre el nuevo documento digital:

Complementaria, no sustituta

La licencia digital no reemplazará el carné físico. Los conductores deberán seguir portando la licencia tradicional.

Costo más económico

El valor estimado de la licencia digital oscilará entre B/. 6.00 y B/. 8.00, por debajo del costo habitual del documento físico.

Trámite completamente en línea

La solicitud podrá realizarse próximamente mediante el portal oficial habilitado por la ATTT y SERTRACEN.

Misma vigencia

La licencia digital tendrá el mismo periodo de validez que la licencia física del conductor.

Aunque la fecha exacta para habilitar las solicitudes aún no ha sido confirmada, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la ATTT en las próximas semanas.