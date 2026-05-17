Panamá Nacionales -  17 de mayo de 2026 - 08:29

Agroferias del IMA para el lunes 18 de mayo: lugares de ventas en Panamá y Coclé

Consulta dónde estarán las agroferias del IMA este lunes 18 de mayo en Panamá. Productos a bajo costo en varias provincias.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este lunes 18 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.

Estas jornadas buscan acercar productos de la canasta básica directamente del productor al consumidor, beneficiando la economía familiar.

Agroferias del IMA para el lunes 18

Panamá

  • Cuadro de Béisbol, sector 8A, Gonzalillo (bajado Calle Coclé), en Ernesto Cordoba Campos, distrito de Panamá.

Coclé

  • Turicentro Los Uveros, corregimiento Cañaveral, distrito de Penonomé.

Panamá Este

  • Loma del Naranjo, distrito de Chepo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA confirmadas para este viernes 15 de mayo

Agroferias del IMA este jueves 14 de mayo: lista de sedes y horarios

¿Dónde serán las Agroferias del IMA este 13 de mayo? Conozca los lugares

Recomendadas

Más Noticias