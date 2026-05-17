Agroferias del IMA para el lunes 18 de mayo: lugares de ventas en Panamá y Coclé

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este lunes 18 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.
Estas jornadas buscan acercar productos de la canasta básica directamente del productor al consumidor, beneficiando la economía familiar.
Agroferias del IMA para el lunes 18
Panamá
- Cuadro de Béisbol, sector 8A, Gonzalillo (bajado Calle Coclé), en Ernesto Cordoba Campos, distrito de Panamá.
Coclé
- Turicentro Los Uveros, corregimiento Cañaveral, distrito de Penonomé.
Panamá Este
- Loma del Naranjo, distrito de Chepo.