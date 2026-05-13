Agroferias del IMA este jueves 14 de mayo: lista de sedes y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo este jueves 14 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Agroferias del jueves 14 de mayo
Coclé
- Casa local #1 San Miguel centro, en Candelario Ovalle, distrito de Penonomé.
Veraguas
- Casa comunal de Atalaya cabecera, distrito de Atalaya.
- Junta comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa.
Panamá Este
- Comunidad de Ipetí Kuna, comarca Huna de Madugandí, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha de San Francisco, corregimiento de San Andrés, en Bugaba.
Panamá
- El Crisol, diagonal al Supermercado Verdadero, en José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.
Herrera
- Casa comunal de Paris, distrito de Parita.
Panamá Oeste
- Auditorio de Capira, distrito de Capira.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad Oriente de Piedras Rojas, distrito de Kankintú.
- Comunidad de Cerro Iglesias, distrito de Nole Duima.
Los Santos
- Jardín Julis Sireth en Las Palmas, distrito de Macaracas.