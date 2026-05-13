Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 11:54

Agroferias del IMA este jueves 14 de mayo: lista de sedes y horarios

Las jornadas de las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país, afirma el IMA.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo este jueves 14 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Coclé, Panamá, Chiriquí, Veraguas, entre otras regiones.

Agroferias del jueves 14 de mayo

Coclé

  • Casa local #1 San Miguel centro, en Candelario Ovalle, distrito de Penonomé.

Veraguas

  • Casa comunal de Atalaya cabecera, distrito de Atalaya.
  • Junta comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa.

Panamá Este

  • Comunidad de Ipetí Kuna, comarca Huna de Madugandí, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha de San Francisco, corregimiento de San Andrés, en Bugaba.

Panamá

  • El Crisol, diagonal al Supermercado Verdadero, en José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.

Herrera

  • Casa comunal de Paris, distrito de Parita.

Panamá Oeste

  • Auditorio de Capira, distrito de Capira.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad Oriente de Piedras Rojas, distrito de Kankintú.
  • Comunidad de Cerro Iglesias, distrito de Nole Duima.

Los Santos

  • Jardín Julis Sireth en Las Palmas, distrito de Macaracas.

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