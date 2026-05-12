Licencia digital 2026: todo lo que debes saber antes de solicitarla en Panamá

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se prepara para poner a disposición de la ciudadanía la licencia de conducir digital . Esta iniciativa busca modernizar el sistema de documentación en Panamá, permitiendo a los conductores portar su identificación desde dispositivos móviles.

La emisión de este documento ya ha sido oficializada en la Gaceta Oficial y cuenta con la aprobación del Estado. Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase final de desarrollo técnico para ser implementado a nivel nacional, con un costo menor al del formato físico.

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Licencia Digital 2026: Lo que debes saber

Antes de realizar el trámite, es importante conocer los lineamientos establecidos por las autoridades:

Complementaria, no sustituta: La licencia digital no reemplaza al carné físico; este último seguirá siendo de uso obligatorio.

Costo accesible: Se estima que el valor del documento digital oscilará entre B/. 6.00 y B/. 8.00 .

Trámite en línea: La solicitud se habilitará próximamente a través del portal web oficial que disponga la ATTT.

Vigencia: El documento digital contará con el mismo periodo de validez que la licencia física del usuario.

Aunque la fecha exacta para el inicio de las solicitudes aún no ha sido confirmada, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la ATTT en las próximas semanas.