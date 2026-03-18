Licencia digital en Panamá: este será su precio y cómo funcionará

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) avanza en la implementación de la licencia de conducir digital , una nueva herramienta que busca modernizar los servicios para conductores en el país.

¿Cuánto costará la licencia digital?

De acuerdo con la información preliminar, el costo de este documento estará entre $6.00 y $8.00, y tendrá el mismo período de vigencia que la licencia física.

¿Cómo funcionará?

La licencia digital se obtendrá a través de una aplicación oficial, la cual estará vinculada a un solo teléfono móvil por motivos de seguridad. Las autoridades aclararon que este formato será opcional, por lo que no sustituye la licencia física, que continuará siendo obligatoria para circular.

¿Dónde podrá solicitarse?

Jornada de arreglo - ATTT ATTT

El trámite se realizará mediante la plataforma digital que habilitarán las autoridades, como parte de un plan piloto que busca evaluar su funcionamiento antes de su implementación masiva.

La iniciativa ya fue oficializada en Gaceta y forma parte del proceso de transformación digital del sistema de tránsito.

Trabajo interinstitucional

Para el desarrollo del proyecto, la ATTT trabaja en conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la empresa SERTRACEN, encargada de trámites de licencias.

Además, se coordinan aspectos legales con el Ministerio Público de Panamá y jueces de tránsito.

Capacitación previa

Como parte del proceso, durante agosto y septiembre de 2025 se capacitó a unidades de la Policía Nacional y a inspectores de la ATTT, quienes estarán encargados de verificar la validez del documento digital.

Más cambios: boleteras electrónicas

En paralelo, también se implementarán boleteras electrónicas para los agentes de tránsito, eliminando progresivamente el uso de boletas manuales.