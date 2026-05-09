Chiriquí Nacionales -  9 de mayo de 2026 - 18:26

Aprehenden a dos panameños por transportar migrantes irregulares en Chiriquí

Los migrantes fueron remitidos a la entidad correspondiente para el inicio de los trámites administrativos y la verificación de su estatus.

Investigan tráfico de migrantes en Panamá.

Investigan tráfico de migrantes en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

En una acción dirigida a desarticular rutas alternas de tráfico ilícito, unidades de la Zona Policial Comarcal aprehendieron a dos ciudadanos panameños mientras transportaban a cinco migrantes en condición irregular. El operativo tuvo lugar en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.

El grupo de extranjeros interceptados estaba compuesto por tres ciudadanos ecuatorianos y dos venezolanos, quienes viajaban a bordo de un vehículo particular.

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La intervención se realizó mediante el Operativo de Intervención Territorial Focalizado, en un punto de control estratégico en la vía que conduce hacia la Comarca Ngäbe Buglé.

Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, los sospechosos utilizaban esta ruta interna con el objetivo específico de evadir el puesto de control integral de Guabalá.

Los dos panameños fueron puestos a disposición de las autoridades competentes bajo sospecha de tráfico ilícito de personas.

Los ciudadanos extranjeros fueron remitidos al Servicio Nacional de Migración para el trámite administrativo correspondiente y la verificación de su estatus.

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