SINAPROC mantiene vigilancia hasta este domingo por polvo del Sahara

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un aviso de vigilancia en todo el territorio nacional debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara, fenómeno que se extenderá, inicialmente, hasta el 10 de mayo de 2026.
Medidas de prevención recomendadas
Ante el aumento de partículas en suspensión y la reducción de la visibilidad (bruma), las autoridades recomiendan a la ciudadanía seguir estas pautas de seguridad:
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Protección personal: Utilizar mascarillas, especialmente en personas con alta sensibilidad o predisposición a alergias.
Actividades al aire libre: Evitar la exposición prolongada o la realización de ejercicios intensos en exteriores durante los periodos de mayor concentración de bruma.
Grupos vulnerables: Reforzar el cuidado en niños, adultos mayores y personas con antecedentes de padecimientos respiratorios o asma.
Salud e hidratación: Mantener una hidratación constante y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar dificultades respiratorias o irritación severa.