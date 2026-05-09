Panamá Nacionales -  9 de mayo de 2026 - 15:15

SINAPROC mantiene vigilancia hasta este domingo por polvo del Sahara

SINAPROC recomienda utilizar mascarillas, especialmente en personas con alta sensibilidad o predisposición a alergias.

SINAPROC mantiene vigilancia por polvo del Sahara.

SINAPROC mantiene vigilancia por polvo del Sahara.

Sinaproc
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un aviso de vigilancia en todo el territorio nacional debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara, fenómeno que se extenderá, inicialmente, hasta el 10 de mayo de 2026.

Este evento climatológico corresponde al desplazamiento de la primera masa de aire seco de la temporada hacia la región de Centroamérica y el Caribe. Según los expertos, estos episodios son recurrentes y suelen registrarse anualmente entre los meses de mayo y septiembre.

Medidas de prevención recomendadas

Ante el aumento de partículas en suspensión y la reducción de la visibilidad (bruma), las autoridades recomiendan a la ciudadanía seguir estas pautas de seguridad:

  • Protección personal: Utilizar mascarillas, especialmente en personas con alta sensibilidad o predisposición a alergias.

  • Actividades al aire libre: Evitar la exposición prolongada o la realización de ejercicios intensos en exteriores durante los periodos de mayor concentración de bruma.

  • Grupos vulnerables: Reforzar el cuidado en niños, adultos mayores y personas con antecedentes de padecimientos respiratorios o asma.

  • Salud e hidratación: Mantener una hidratación constante y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar dificultades respiratorias o irritación severa.

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