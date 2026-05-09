SINAPROC mantiene vigilancia hasta este domingo por polvo del Sahara

SINAPROC mantiene vigilancia por polvo del Sahara. Sinaproc

Por Ana Canto El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un aviso de vigilancia en todo el territorio nacional debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara, fenómeno que se extenderá, inicialmente, hasta el 10 de mayo de 2026.

Este evento climatológico corresponde al desplazamiento de la primera masa de aire seco de la temporada hacia la región de Centroamérica y el Caribe. Según los expertos, estos episodios son recurrentes y suelen registrarse anualmente entre los meses de mayo y septiembre.

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