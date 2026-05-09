Panamá inicia participación en el Global Big Day desde el Volcán Barú.

Con el primer destello de luz en el Parque Nacional Volcán Barú, en las tierras altas de Chiriquí, Panamá inició formalmente su participación en el Global Big Day este sábado 9 de mayo.

Entre senderos envueltos en neblina, los avistamientos del majestuoso quetzal han marcado el comienzo de una jornada que busca reafirmar la posición del país como un referente mundial en biodiversidad.

Un historial de récords

Panamá llega a esta cita internacional tras un desempeño histórico en los últimos años. En 2025, el país estableció un nuevo récord nacional al registrar 771 especies en solo 24 horas.

Además, el año pasado el país se consolidó como el territorio con mayor número de especies avistadas en proporción a su extensión geográfica. Con un total de 4,563 listas reportadas en la plataforma eBird, Panamá fue la nación con mayor crecimiento en participación, logrando posicionarse en el séptimo lugar global en cuanto a diversidad de especies registradas.

Novedades para este año

Una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación de la comarca Naso. Gracias a una iniciativa del Ministerio de Ambiente, esta región aportará por primera vez registros desde sus áreas protegidas, sumando esfuerzos a la meta nacional.

¿Cómo participar?

Para formar parte del conteo mundial, los interesados deben inscribirse a través del formulario oficial en la web: globalbigdaypanama.com. Los resultados oficiales del conteo se darán a conocer 72 horas después de finalizada la jornada.