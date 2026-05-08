Panamá confirma primer caso de sarampión en un viajero internacional

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó este viernes 8 de mayo la detección de un caso importado de sarampión en un viajero internacional que ingresó al territorio nacional por la frontera entre Costa Rica y Bocas del Toro.
Ante este hallazgo, el MINSA activó protocolos de trazabilidad para identificar a los contactos cercanos del paciente y revisar los detalles de su ingreso al país. Hasta el momento, el viajero evoluciona satisfactoriamente al tratamiento médico; tras cumplir siete días de hospitalización, se le dará el alta bajo estricta vigilancia para confirmar su recuperación total.
Finalmente, la entidad emitió una circular dirigida a todas las instalaciones de salud para intensificar la vigilancia epidemiológica e instó a la población a verificar que sus esquemas de vacunación estén al día.
¿Qué es el sarampión?
El sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por un virus. Aunque afecta principalmente a niños, cualquier adulto que no haya sido vacunado o que no haya padecido la enfermedad previamente corre el riesgo de infectarse.
¿Cómo se contagia?
El virus se transmite a través del aire mediante gotas microscópicas que una persona infectada libera al:
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Toser
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Estornudar
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Hablar
El virus puede permanecer activo y suspendido en el aire o sobre superficies contaminadas hasta por dos horas, lo que facilita su propagación en espacios cerrados o concurridos.