Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 12:54

Panamá confirma primer caso de sarampión en un viajero internacional

El MINSA activó protocolos de trazabilidad para identificar a los contactos cercanos del paciente infectado de sarampión.

Panamá confirma primer caso de sarampión en un viajero.

Panamá confirma primer caso de sarampión en un viajero.

@Minsa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó este viernes 8 de mayo la detección de un caso importado de sarampión en un viajero internacional que ingresó al territorio nacional por la frontera entre Costa Rica y Bocas del Toro.

El paciente, quien previamente visitó México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, fue atendido en un hospital privado donde se le tomaron las muestras correspondientes. Las autoridades informaron que existe un segundo caso sospechoso, correspondiente a una viajera con síntomas compatibles, que se mantiene bajo estudio.

Ante este hallazgo, el MINSA activó protocolos de trazabilidad para identificar a los contactos cercanos del paciente y revisar los detalles de su ingreso al país. Hasta el momento, el viajero evoluciona satisfactoriamente al tratamiento médico; tras cumplir siete días de hospitalización, se le dará el alta bajo estricta vigilancia para confirmar su recuperación total.

Finalmente, la entidad emitió una circular dirigida a todas las instalaciones de salud para intensificar la vigilancia epidemiológica e instó a la población a verificar que sus esquemas de vacunación estén al día.

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¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por un virus. Aunque afecta principalmente a niños, cualquier adulto que no haya sido vacunado o que no haya padecido la enfermedad previamente corre el riesgo de infectarse.

¿Cómo se contagia?

El virus se transmite a través del aire mediante gotas microscópicas que una persona infectada libera al:

  • Toser

  • Estornudar

  • Hablar

El virus puede permanecer activo y suspendido en el aire o sobre superficies contaminadas hasta por dos horas, lo que facilita su propagación en espacios cerrados o concurridos.

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