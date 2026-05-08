Panamá confirma primer caso de sarampión en un viajero internacional

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó este viernes 8 de mayo la detección de un caso importado de sarampión en un viajero internacional que ingresó al territorio nacional por la frontera entre Costa Rica y Bocas del Toro.

El paciente, quien previamente visitó México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, fue atendido en un hospital privado donde se le tomaron las muestras correspondientes. Las autoridades informaron que existe un segundo caso sospechoso, correspondiente a una viajera con síntomas compatibles, que se mantiene bajo estudio.

Ante este hallazgo, el MINSA activó protocolos de trazabilidad para identificar a los contactos cercanos del paciente y revisar los detalles de su ingreso al país. Hasta el momento, el viajero evoluciona satisfactoriamente al tratamiento médico; tras cumplir siete días de hospitalización, se le dará el alta bajo estricta vigilancia para confirmar su recuperación total.

Finalmente, la entidad emitió una circular dirigida a todas las instalaciones de salud para intensificar la vigilancia epidemiológica e instó a la población a verificar que sus esquemas de vacunación estén al día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052804982433300779&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Salud de Panamá confirmó este viernes la detección de un caso importado de sarampión, correspondiente a un "viajero internacional que ingresó recientemente al país por la frontera de Costa Rica con Bocas del Toro".



La persona había visiado México, Guatemala, El… pic.twitter.com/df5kvUiEme — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por un virus. Aunque afecta principalmente a niños, cualquier adulto que no haya sido vacunado o que no haya padecido la enfermedad previamente corre el riesgo de infectarse.

¿Cómo se contagia?

El virus se transmite a través del aire mediante gotas microscópicas que una persona infectada libera al:

Toser

Estornudar

Hablar

El virus puede permanecer activo y suspendido en el aire o sobre superficies contaminadas hasta por dos horas, lo que facilita su propagación en espacios cerrados o concurridos.