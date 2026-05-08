ATTT realiza operativo de fiscalización a motorizados en Panamá Oeste

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo de fiscalización dirigido a motorizados en la provincia de Panamá Oeste. La acción se desarrolló en conjunto con otras entidades de seguridad y control del país.

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ATTT busca reforzar controles migratorios y laborales

Según las autoridades, el operativo tiene como objetivo fortalecer el control:

Migratorio.

Comercial.

Laboral.

Las verificaciones forman parte de las acciones interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en la zona.

Participaron Migración y la Policía Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052792599753224534?s=20&partner=&hide_thread=false La @ATTTPanama realizó un operativo de fiscalización a motorizados en la provincia de Panamá Oeste.



Esta acción busca reforzar el control migratorio, comercial y laboral en la zona, en coordinación con @migracionpanama y la Dirección de Información Policial (DIP) de la… pic.twitter.com/h4BFyJBVsZ — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

En la jornada participaron unidades del:

Servicio Nacional de Migración

Policía Nacional de Panamá, a través de la Dirección de Información Policial (DIP).

Las autoridades no detallaron la cantidad de personas verificadas ni posibles sanciones aplicadas durante el operativo.

Operativos continuarán en distintas áreas

La ATTT indicó que este tipo de acciones continuará realizándose en distintos puntos del país para reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de disposiciones legales relacionadas con el transporte y actividades comerciales.