Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 13:24

ATTT alerta por estafas de multas falsas por mensaje de texto

ATTT advierte sobre mensajes falsos de multas con enlaces de pago. Recomiendan no ingresar datos ni hacer clic en estos SMS.

ATTT alerta por estafas de multas falsas por mensaje

ATTT alerta por estafas de multas falsas por mensaje

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtió a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que notifican supuestas infracciones de tránsito e incluyen enlaces para realizar pagos.

Según la entidad, estos mensajes no son oficiales y forman parte de intentos de estafa para obtener información personal o bancaria. “Estos mensajes NO pertenecen a la ATTT”, enfatizó la institución.

ATTT no cobra por enlaces de SMS

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La autoridad aclaró que:

  • No solicita pagos mediante enlaces enviados por mensaje de texto
  • No pide datos personales o contraseñas por SMS
  • Los trámites deben realizarse en canales oficiales

Recomendaciones para evitar fraudes

La ATTT recomienda a los ciudadanos:

  • No acceder a enlaces sospechosos
  • No compartir información personal o bancaria
  • Verificar siempre en plataformas oficiales

Los ciberdelincuentes envían mensajes que simulan ser notificaciones de multas, generando urgencia para que el usuario haga clic en un enlace falso y realice un supuesto pago.

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse alerta y no caer en este tipo de engaños, que buscan vulnerar la seguridad de los usuarios.

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