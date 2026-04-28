ATTT alerta por estafas de multas falsas por mensaje de texto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtió a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que notifican supuestas infracciones de tránsito e incluyen enlaces para realizar pagos.
Según la entidad, estos mensajes no son oficiales y forman parte de intentos de estafa para obtener información personal o bancaria. “Estos mensajes NO pertenecen a la ATTT”, enfatizó la institución.
ATTT no cobra por enlaces de SMS
La autoridad aclaró que:
- No solicita pagos mediante enlaces enviados por mensaje de texto
- No pide datos personales o contraseñas por SMS
- Los trámites deben realizarse en canales oficiales
Recomendaciones para evitar fraudes
La ATTT recomienda a los ciudadanos:
- No acceder a enlaces sospechosos
- No compartir información personal o bancaria
- Verificar siempre en plataformas oficiales
Los ciberdelincuentes envían mensajes que simulan ser notificaciones de multas, generando urgencia para que el usuario haga clic en un enlace falso y realice un supuesto pago.
Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse alerta y no caer en este tipo de engaños, que buscan vulnerar la seguridad de los usuarios.