ATTT alerta por estafas de multas falsas por mensaje de texto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtió a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que notifican supuestas infracciones de tránsito e incluyen enlaces para realizar pagos.

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Según la entidad, estos mensajes no son oficiales y forman parte de intentos de estafa para obtener información personal o bancaria. “Estos mensajes NO pertenecen a la ATTT”, enfatizó la institución.

ATTT no cobra por enlaces de SMS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049187059219460420?s=20&partner=&hide_thread=false La @ATTTPanama advierte a los ciudadanos sobre mensajes de texto fraudulentos mediante los que se notifica sobre supuestas infracciones de tránsito, y se coloca un enlace para realizar el pago.



La entidad enfatiza que no solicita pagos a través de enlaces enviados por mensajes… pic.twitter.com/7EbcqUAaaY — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2026

La autoridad aclaró que:

No solicita pagos mediante enlaces enviados por mensaje de texto

No pide datos personales o contraseñas por SMS

Los trámites deben realizarse en canales oficiales

Recomendaciones para evitar fraudes

La ATTT recomienda a los ciudadanos:

No acceder a enlaces sospechosos

No compartir información personal o bancaria

Verificar siempre en plataformas oficiales

Los ciberdelincuentes envían mensajes que simulan ser notificaciones de multas, generando urgencia para que el usuario haga clic en un enlace falso y realice un supuesto pago.

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse alerta y no caer en este tipo de engaños, que buscan vulnerar la seguridad de los usuarios.