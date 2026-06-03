ATTT renovará señalización en la Panamericana en Panamá Este

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) pondrá en marcha un proyecto de mantenimiento de señalización vial en la carretera Panamericana, específicamente en el sector de Panamá Este, con el propósito de reforzar la seguridad y optimizar la circulación vehicular.

A través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, la entidad realizará la demarcación completa de un tramo de 7.2 kilómetros, que se extiende desde el viaducto de la avenida Domingo Díaz hasta la estación del Metro de Nuevo Tocumen, correspondiente a la Línea 2.

Más seguridad para miles de conductores

La intervención busca mejorar las condiciones de una de las vías con mayor flujo vehicular del país, por donde transitan diariamente cerca de 50 mil vehículos en dirección hacia la ciudad de Panamá y la provincia de Darién.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062267450167824814?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, @ATTTPanama, ejecutará un proyecto de mantenimiento a la señalización vial sobre la carretera Panamericana, en Panamá Este.



A través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, la institución demarcará por completo un total de… pic.twitter.com/WaeMBXtUht — Telemetro Reporta (@TReporta) June 3, 2026

Las nuevas demarcaciones permitirán una mejor orientación para los conductores, contribuirán a reducir riesgos de accidentes y fortalecerán la seguridad vial en este importante corredor de transporte.

Inversión supera los B/.256 mil

De acuerdo con la ATTT, el proyecto representa una inversión de B/.256,190.95, destinada a renovar la señalización horizontal en este tramo estratégico de la carretera Panamericana.

La iniciativa forma parte de las acciones orientadas a modernizar la infraestructura vial y garantizar condiciones más seguras para conductores, usuarios del transporte público y peatones.

Corregimientos beneficiados

Los trabajos tendrán un impacto directo en miles de residentes de comunidades de Panamá Este, entre ellas:

Tocumen

24 de Diciembre

Pacora

Las Garzas

Las Mañanitas

Las autoridades indicaron que estas mejoras contribuirán a una circulación más ordenada y eficiente en una zona que registra un crecimiento constante de población y movilidad.

Buscan optimizar el tránsito en Panamá Este

La ATTT destacó que el mantenimiento de la señalización es una herramienta fundamental para mejorar la gestión del tránsito, especialmente en vías de alto volumen vehicular como la carretera Panamericana.

Con esta intervención, la institución espera fortalecer la seguridad vial y facilitar el desplazamiento diario de miles de conductores que utilizan esta ruta como principal conexión entre Panamá Este, la capital y la región de Darién.