Tribunal Electoral emite más de 2.5 millones de cédulas y recuerda cómo renovarlas

El Tribunal Electoral recuerda el proceso para renovar las cédulas. Tribunal Electoral

Por Ana Canto El Tribunal Electoral ha emitido más de 2 millones 544 mil cédulas con el nuevo diseño desde enero de 2023, beneficiando a ciudadanos que han renovado, solicitado un duplicado o adquirido su documento por primera vez.

El subdirector nacional de Cedulación, Elías Cabrera, hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendiente de la fecha de vencimiento de su documento de identidad personal. Asimismo, indicó que, en caso de extravío, los usuarios pueden consultar la sección “Dónde está mi cédula” en la plataforma tribunalcontigo.com, para verificar si la tarjeta se encuentra en el banco de documentos de la entidad. Además, explicó que se puede dar seguimiento al trámite ingresando directamente al sitio web dondeestamicedula.te.gob.pa.

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Cabrera recordó que los usuarios pueden gestionar la renovación hasta seis meses antes de la fecha de vencimiento, sin necesidad de esperar a que expire. Mientras que la primera solicitud y la renovación son trámites gratuitos, con una vigencia de 10 años, el duplicado tiene un costo de B/. 35.00 y puede ser tramitado en 16 sedes regionales y 40 quioscos multiservicio en todo el país. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062262129114407085&partner=&hide_thread=false El @tepanama ha emitido más de 2 millones 544 mil cédulas con el nuevo diseño desde enero de 2023, a ciudadanos que han renovado, solicitado duplicado o adquirido la cédula por primera vez.



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