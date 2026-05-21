Tribunal Electoral prepara adecuaciones en centros de votación para las elecciones 2029

El Tribunal Electoral (TE) inició las inspecciones en un total de 417 centros de votación a nivel nacional con miras a los comicios generales de 2029. El objetivo de las evaluaciones es verificar que las instalaciones cuenten con servicios básicos como agua, energía eléctrica, telefonía e internet, además de estacionamientos, iluminación adecuada, salidas de emergencia, alarmas contra incendios y accesos para personas con movilidad reducida.

Panamá Centro: Se revisaron 111 colegios y se evalúa la reubicación de ocho de ellos debido a que alcanzaron su máxima capacidad de votantes.

San Miguelito: Se inspeccionaron 66 centros y se visitaron otros 14 puntos posibles para evitar futuras aglomeraciones.

Panamá Este: Se auditaron 59 centros de votación.

Arraiján y La Chorrera: Se trabajaron 56 y 35 centros, respectivamente.

Hilario Jaramillo, responsable de la Comisión de Verificación de Límites y Centros de Votación del Plan General de Elecciones (PLAGEL), detalló que la entidad rendirá un informe detallado al Ministerio de Educación (Meduca) sobre las adecuaciones físicas que deberán ejecutarse en estas escuelas antes de la cita electoral.

Por otro lado, Jorge Loupadiere, corresponsable de la comisión, señaló que mantienen comunicación constante con las direcciones regionales del TE para revisar los límites de las nuevas barriadas, asentamientos y corregimientos, recordando que para las pasadas elecciones de 2024 se integraron 21 nuevos corregimientos en la cartografía nacional.

Finalmente, las autoridades electorales hicieron un llamado a los ciudadanos con alguna condición de discapacidad para que actualicen su registro, garantizándoles así una mejor accesibilidad en sus respectivas mesas de votación.