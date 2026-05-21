Ilya Espino de Marotta, primera mujer en ser administradora del Canal

La Autoridad del Canal de Panamá anunció la designación de la ingeniera Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá para el período 2026-2033.

El anuncio fue realizado por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien aseguró que la decisión se tomó tras un proceso “serio, objetivo y orientado al mejor interés del Canal y del país”.

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Icaza explicó que la Junta Directiva inició la planificación del proceso desde el año pasado y contó con el acompañamiento de una firma consultora internacional para evaluar a más de 100 perfiles panameños tanto del ámbito nacional como internacional.

El ministro destacó que los candidatos finalistas fueron sometidos a pruebas de liderazgo, entrevistas y sustentación de casos de negocio antes de la selección final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057528046559891566&partner=&hide_thread=false "Una de las fortalezas del @canaldepanama es la continuidad, y el Plan Estratégico que se ha elaborado de la mano con la Junta Directiva es la guía hacia adelante de esta institución", expresó Ilya Espino de Marotta, elegida este jueves como nueva administradora del Canal de… pic.twitter.com/ydh3cQT8Io — Telemetro Reporta (@TReporta) May 21, 2026

Ilya Espino de Marotta primera mujer administradora del Canal

Tras su designación, Ilya Espino de Marotta agradeció la confianza de la Junta Directiva y aseguró que continuará trabajando para fortalecer el futuro de la vía interoceánica.

“Me comprometo a seguir haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes y asegurando esa planificación estratégica que tenemos para que Panamá siga creciendo”, manifestó.

La ingeniera también destacó el trabajo realizado junto a miles de colaboradores durante sus casi cuatro décadas dentro de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057536927125913660&partner=&hide_thread=false Ilya Espino de Marotta es designada como nueva administradora del Canal de Panamá https://t.co/XN0hmmu5HC — Telemetro Reporta (@TReporta) May 21, 2026

Durante la conferencia, la nueva administradora aseguró que no habrá cambios en la estrategia del Canal y reiteró que continuará la hoja de ruta establecida dentro del plan estratégico institucional.

Además, defendió la independencia constitucional de la vía interoceánica y destacó la importancia de mantener colaboración con el Gobierno Nacional en proyectos estratégicos como Río Indio.

Espino de Marotta también reaccionó a los mensajes en redes sociales que celebran su llegada como la primera mujer en liderar el Canal de Panamá.

“La huella está trazada y esto es una continuidad de ese casco rosado que inició en el 2012”, expresó al recordar su liderazgo durante la ampliación del Canal.