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Ilya Espino de Marotta es designada como nueva administradora del Canal de Panamá

La ingeniera Ilya Espino de Marotta fue designada este jueves como nueva administradora del Canal de Panamá, cargo que asegura asumir con el compromiso de hacer un mejor trabajo por el país, tras 40 años de servicio en la institución. El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clément, afirmó que la selección se sustenta en el rigor técnico del proceso aplicado y la responsabilidad de independencia de los órganos de gobierno, orientada al mejor interés del Canal y el país.