Ilya Espino de Marotta es designada nueva administradora del Canal de Panamá

La Junta Directiva del Canal de Panamá designó a Ilya Espino de Marotta como la nueva administradora de la vía interoceánica. La ingeniera panameña ocupará la dirección de la entidad durante un período de siete años a partir de septiembre de 2026, fecha en que culmina el período del actual administrador Ricaurte Vásquez.

El presidente José Raúl Mulino dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, donde extendió sus felicitaciones a la nueva administradora y reafirmó el compromiso de su administración de continuar trabajando en proyectos estratégicos y en la generación de empleos para el país.

"He hablado con la nueva Administradora del @canaldepanama, @MarottaIlya, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños". "He hablado con la nueva Administradora del @canaldepanama, @MarottaIlya, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/2057513320270213270&partner=&hide_thread=false He hablado con la nueva Administradora del @canaldepanama, @MarottaIlya, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 21, 2026

De primera subadministradora a liderar la ACP

La ingeniera Espino de Marotta hizo historia el 1 de enero de 2020 al asumir el cargo como subadministradora del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicha posición.

Su trayectoria en la vía interoceánica inició en 1985 como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial. A lo largo de su carrera, se desempeñó como vicepresidenta de Negocios de Tránsito y como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería durante la ejecución del Programa de Ampliación del Canal. En la actualidad, lidera e inspira un equipo que incluye a más de 1,000 mujeres dentro de la organización canalera.

administradora de la ACP Espino obtuvo la licenciatura en Ingeniería Marina por la Universidad de Texas A&M. ACP

En el ámbito académico, obtuvo la licenciatura en Ingeniería Marina por la Universidad de Texas A&M y una maestría en Ingeniería Económica por la Universidad Santa María la Antigua (USMA) en Panamá. Asimismo, participó en el Programa de Desarrollo Ejecutivo de INCAE Business School y de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, y cuenta con la certificación como administradora de proyectos por el Project Management Institute (PMI).