Servicio Nacional de Migración habilita trámite digital para certificación migratoria

El Servicio Nacional de Migración (SNM) habilitó una nueva herramienta digital con el objetivo de agilizar y modernizar la atención de sus trámites para usuarios regulares y profesionales del derecho.
¿Cómo realizar el trámite?
Para solicitar el documento, los interesados deben seguir los siguientes pasos:
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Ingresar al portal oficial de la institución: www.migracion.gob.pa.
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Dirigirse a la sección de 'Migración en Línea'.
Seleccionar la opción de 'Certificaciones' y seguir las instrucciones del sistema.