Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 11:21

Servicio Nacional de Migración habilita trámite digital para certificación migratoria

A partir de la fecha, el sistema automatizado de Migración permitirá gestionar y solicitar completamente en línea la certificación.

Oficinas del Servicio Nacional de Migración.

Oficinas del Servicio Nacional de Migración.

AFP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional de Migración (SNM) habilitó una nueva herramienta digital con el objetivo de agilizar y modernizar la atención de sus trámites para usuarios regulares y profesionales del derecho.

A partir de la fecha, el sistema automatizado permitirá gestionar y solicitar completamente en línea la certificación de Movimiento Migratorio para ciudadanos panameños.

¿Cómo realizar el trámite?

Para solicitar el documento, los interesados deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal oficial de la institución: www.migracion.gob.pa.

  • Dirigirse a la sección de 'Migración en Línea'.

  • Seleccionar la opción de 'Certificaciones' y seguir las instrucciones del sistema.

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