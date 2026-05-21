Mulino sobre petición de televisores en cárceles: "No se puede y estoy en desacuerdo"

Durante su conferencia de prensa de este jueves 21 de mayo, el presidente José Raúl Mulino rechazó categóricamente la solicitud de instalar televisores en los centros penitenciarios del país ante el inicio del Mundial de Fútbol 2026, una propuesta que había sido presentada formalmente por la Defensoría del Pueblo.

"No se puede y estoy en desacuerdo", sostuvo el mandatario sobre la instalación de televisores.

De acuerdo con el jefe de Estado, el gobierno nacional está enfocado actualmente en un plan integral de resocialización. Este proceso, detalló, involucra grandes esfuerzos institucionales orientados exclusivamente a los privados de libertad que muestren una voluntad real de participar en dichos programas durante el cumplimiento de sus penas.

Pese a su negativa, el gobernante reconoció que la nota enviada al Ministerio de Gobierno en solicitud de los equipos tecnológicos para la población penitenciaria fue redactada de "buena fe" por parte de la defensora Ángela Russo.