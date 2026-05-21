Dos muertos y 10 heridos deja aparatoso choque entre un bus y camioneta en Colón

Dos jóvenes fallecieron y alrededor de 10 personas resultaron heridas tras un aparatoso choque de tránsito entre un bus y una camioneta en el sector de Cuipo, provincia de Colón.
Luego del incidente, los residentes de la zona alertaron a las autoridades y a los servicios de emergencias médicas públicas; sin embargo, se quejaron de la escasez y la baja disponibilidad de ambulancias.
Al lugar se apersonaron peritos del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y proceder con el levantamiento de los cadáveres.