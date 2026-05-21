Dos muertos y 10 heridos deja aparatoso choque entre un bus y camioneta en Colón

Dos jóvenes fallecieron y alrededor de 10 personas resultaron heridas tras un aparatoso choque de tránsito entre un bus y una camioneta en el sector de Cuipo, provincia de Colón.

Las víctimas fatales laboraban como asistentes del autobús; una de ellas falleció en el centro de salud más cercano, mientras que la otra murió cuando era atendida en el Hospital Manuel Amador Guerrero. Debido al fuerte impacto, ambos vehículos quedaron en los herbazales a un costado de la vía.

Luego del incidente, los residentes de la zona alertaron a las autoridades y a los servicios de emergencias médicas públicas; sin embargo, se quejaron de la escasez y la baja disponibilidad de ambulancias.

Al lugar se apersonaron peritos del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y proceder con el levantamiento de los cadáveres.