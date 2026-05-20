Ministerio de Ambiente detecta grave derrame de hidrocarburos en el río Curundú

Ministerio de Ambiente detecta grave derrame de hidrocarburos. Mi Ambiente

Por Ana Canto Un equipo técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) identificó un grave vertido de hidrocarburos en el cauce del río Curundú. Tras el hallazgo, los funcionarios activaron de inmediato las labores de trazabilidad e inspección de campo con el objetivo de determinar con precisión la fuente de esta contaminación hídrica.

Como primera medida de urgencia, la institución ordenó la suspensión inmediata de operaciones de una empresa presuntamente vinculada con el incidente. Asimismo, se le exigió a la compañía la ejecución obligatoria de acciones de remediación, saneamiento y las adecuaciones técnicas necesarias para mitigar los impactos ambientales generados en la zona.

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