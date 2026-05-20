Panamá Nacionales -  20 de mayo de 2026 - 15:48

Ministerio de Ambiente detecta grave derrame de hidrocarburos en el río Curundú

El Ministerio de Ambiente confirmó que procedió con la apertura de un proceso administrativo, fundamentado en la normativa ambiental vigente.

Ministerio de Ambiente detecta grave derrame de hidrocarburos.

Ministerio de Ambiente detecta grave derrame de hidrocarburos.

Mi Ambiente
Ana Canto
Por Ana Canto

Un equipo técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) identificó un grave vertido de hidrocarburos en el cauce del río Curundú. Tras el hallazgo, los funcionarios activaron de inmediato las labores de trazabilidad e inspección de campo con el objetivo de determinar con precisión la fuente de esta contaminación hídrica.

Como primera medida de urgencia, la institución ordenó la suspensión inmediata de operaciones de una empresa presuntamente vinculada con el incidente. Asimismo, se le exigió a la compañía la ejecución obligatoria de acciones de remediación, saneamiento y las adecuaciones técnicas necesarias para mitigar los impactos ambientales generados en la zona.

Proceso administrativo y posibles sanciones

Más allá de las acciones de limpieza perentorias, MiAmbiente confirmó que procedió con la apertura de un proceso administrativo, fundamentado en la normativa ambiental vigente en la República de Panamá. Este proceso buscará determinar de manera formal las responsabilidades legales del hecho y aplicar las sanciones económicas y administrativas correspondientes.

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