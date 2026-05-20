Ministerio de Ambiente detecta grave derrame de hidrocarburos en el río Curundú

Un equipo técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) identificó un grave vertido de hidrocarburos en el cauce del río Curundú. Tras el hallazgo, los funcionarios activaron de inmediato las labores de trazabilidad e inspección de campo con el objetivo de determinar con precisión la fuente de esta contaminación hídrica.
Proceso administrativo y posibles sanciones
Más allá de las acciones de limpieza perentorias, MiAmbiente confirmó que procedió con la apertura de un proceso administrativo, fundamentado en la normativa ambiental vigente en la República de Panamá. Este proceso buscará determinar de manera formal las responsabilidades legales del hecho y aplicar las sanciones económicas y administrativas correspondientes.