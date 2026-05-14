Ministerio de Ambiente analiza presencia de cocodrilos en playa en Coclé

Ministerio de Ambiente y universidades estudian situación de cocodrilos.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) analiza la presencia de cocodrilos en playa Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, mantiene en evaluación a las autoridades ambientales y especialistas científicos.

MiAmbiente trabaja en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá para analizar los posibles riesgos para la población y el impacto ambiental relacionado con estos reptiles.

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John Trujillo, director regional de MiAmbiente, explicó que actualmente se estudian múltiples factores antes de tomar una decisión definitiva sobre el manejo de estos animales.

“El aspecto científico es muy importante para tomar decisiones a largo plazo”, indicó.

Ministerio de Ambiente estudia posibilidades

El funcionario también destacó que los cocodrilos son animales longevos y que la situación está relacionada con la convivencia entre el ser humano y la naturaleza.

“Es un tema de aprender a vivir con la naturaleza y respetar su espacio, ya que muchas veces el desarrollo alrededor de sus hábitats termina afectándolos”, señaló.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no intentar manipular cocodrilos sin la formación adecuada, debido al riesgo que esto representa tanto para las personas como para los propios animales.

Los estamentos ambientales continuarán realizando monitoreos y análisis en el área para determinar futuras acciones.