MIDA decomisa más de 286 kilos de productos en el Aeropuerto de Tocumen

La Unidad Canina Agropecuaria del MIDA decomisó un total de 286.19 kilogramos de productos de origen animal y vegetal durante inspecciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en el mes de abril.

De acuerdo con información de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 90.24 kilogramos correspondieron a productos de origen animal, mientras que 195.95 kilogramos fueron productos de origen vegetal, siendo estos últimos los de mayor presencia en los equipajes inspeccionados.

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Entre los productos animales decomisados figuran miel, queso bovino, jamón de cerdo, salami, camarones, suero pasteurizado y embutidos rancheros. Según el informe, la mayoría provenía de países como Colombia, Venezuela, República Dominicana y El Salvador.

MIDA retiene productos vegetales y especias procedente de Sudamérica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054968681646510518?s=20&partner=&hide_thread=false La Unidad Canina del @MIDAPma decomisó 286.19 kilogramos de productos animales y vegetales en equipajes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante el mes de abril.



Del total 90.24 kg correspondieron a productos de origen animal y 195.95 kg a productos de origen vegetal,… pic.twitter.com/LDrNylFrzJ — Telemetro Reporta (@TReporta) May 14, 2026

En cuanto a los productos vegetales, las autoridades retuvieron frutas como manzana, granadilla, naranja y guineo; además de rosas naturales, ramas con hojas, granos como frijol de monte, garbanzo, lenteja y arroz en grano, así como especias entre ellas canela en raja y anís estrellado. Estos productos procedían principalmente de Colombia, China, Perú y Cuba.

El MIDA explicó que estos controles forman parte de las medidas permanentes de vigilancia sanitaria para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria nacional.

La Unidad Canina Agropecuaria realiza inspecciones no intrusivas mediante binomios conformados por manejadores y perros entrenados para detectar productos de riesgo fitozoosanitario dentro de equipajes y mercancías que ingresan al país.

Las autoridades reiteraron el llamado a viajeros e importadores para informarse previamente sobre los requisitos sanitarios exigidos para ingresar productos agropecuarios a Panamá y así evitar decomisos o sanciones.