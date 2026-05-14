MIDA decomisa más de 286 kilos de productos en el Aeropuerto de Tocumen

La Unidad Canina Agropecuaria del MIDA decomisó un total de 286.19 kilogramos de productos de origen animal y vegetal durante inspecciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en el mes de abril.
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Entre los productos animales decomisados figuran miel, queso bovino, jamón de cerdo, salami, camarones, suero pasteurizado y embutidos rancheros. Según el informe, la mayoría provenía de países como Colombia, Venezuela, República Dominicana y El Salvador.
MIDA retiene productos vegetales y especias procedente de Sudamérica
En cuanto a los productos vegetales, las autoridades retuvieron frutas como manzana, granadilla, naranja y guineo; además de rosas naturales, ramas con hojas, granos como frijol de monte, garbanzo, lenteja y arroz en grano, así como especias entre ellas canela en raja y anís estrellado. Estos productos procedían principalmente de Colombia, China, Perú y Cuba.
El MIDA explicó que estos controles forman parte de las medidas permanentes de vigilancia sanitaria para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria nacional.
La Unidad Canina Agropecuaria realiza inspecciones no intrusivas mediante binomios conformados por manejadores y perros entrenados para detectar productos de riesgo fitozoosanitario dentro de equipajes y mercancías que ingresan al país.
Las autoridades reiteraron el llamado a viajeros e importadores para informarse previamente sobre los requisitos sanitarios exigidos para ingresar productos agropecuarios a Panamá y así evitar decomisos o sanciones.