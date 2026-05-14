Presidente Mulino anuncia avance del Anillo Hidráulico Norte para mejorar suministro de agua

El presidente José Raúl Mulino aseguró que el proyecto del Anillo Hidráulico Norte ya es una realidad y destacó que la iniciativa busca mejorar el suministro de agua potable en distintos sectores del país.

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Según explicó el mandatario, el proyecto forma parte de un plan nacional enfocado en fortalecer la red de distribución y garantizar que más hogares reciban agua con mayor presión y constancia.

Presidente Mulino resalta objetivo del anillo hidráulico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/2054957885264650694?s=20&partner=&hide_thread=false El Anillo Hidráulico Norte ya es una realidad gracias al esfuerzo de muchos panameños que trabajamos con un plan nacional de agua trazado y con la única prioridad de que nuestra gente tenga agua potable en sus hogares. pic.twitter.com/U4dOgLjV5I — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 14, 2026

“El objetivo es claro: que el agua llegue con fuerza y constancia a tu hogar”, expresó Mulino. “El objetivo es claro: que el agua llegue con fuerza y constancia a tu hogar”, expresó Mulino.

El presidente señaló además que el Anillo Hidráulico Norte avanza junto con la corrección de unas 600 fugas detectadas en distintos puntos del país, como parte de las acciones para estabilizar el sistema de abastecimiento.

“Estamos estabilizando la red para que el agua llegue con más presión a tu hogar. Menos desperdicio, más resultados”, añadió. “Estamos estabilizando la red para que el agua llegue con más presión a tu hogar. Menos desperdicio, más resultados”, añadió.

Proyecto busca reducir pérdidas de agua potable

El proyecto busca reducir pérdidas de agua potable ocasionadas por fugas y mejorar la eficiencia del sistema de distribución, especialmente en áreas donde residentes han reportado baja presión o interrupciones frecuentes del servicio.

Las autoridades han reiterado que las mejoras en infraestructura hídrica forman parte de las prioridades del Gobierno ante los desafíos relacionados con el crecimiento urbano y el aumento de la demanda de agua potable.