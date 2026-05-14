Presidente Mulino anuncia avance del Anillo Hidráulico Norte para mejorar suministro de agua

El presidente José Raúl Mulino aseguró que el proyecto del Anillo Hidráulico Norte ya es una realidad y destacó que la iniciativa busca mejorar el suministro de agua potable en distintos sectores del país.
Según explicó el mandatario, el proyecto forma parte de un plan nacional enfocado en fortalecer la red de distribución y garantizar que más hogares reciban agua con mayor presión y constancia.
Presidente Mulino resalta objetivo del anillo hidráulico
El presidente señaló además que el Anillo Hidráulico Norte avanza junto con la corrección de unas 600 fugas detectadas en distintos puntos del país, como parte de las acciones para estabilizar el sistema de abastecimiento.
Proyecto busca reducir pérdidas de agua potable
El proyecto busca reducir pérdidas de agua potable ocasionadas por fugas y mejorar la eficiencia del sistema de distribución, especialmente en áreas donde residentes han reportado baja presión o interrupciones frecuentes del servicio.
Las autoridades han reiterado que las mejoras en infraestructura hídrica forman parte de las prioridades del Gobierno ante los desafíos relacionados con el crecimiento urbano y el aumento de la demanda de agua potable.