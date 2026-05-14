Mulino descarta negociar con pandillas ante ola de violencia en Panamá

El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves que el Gobierno de Panamá no negociará con pandillas para intentar frenar la ola de violencia que afecta al país y que ha provocado un aumento en los homicidios durante las últimas semanas.

“Yo no me voy a sentar, o el ministro de Seguridad, se va a sentar con el jefe de la pandilla X a negociar. Eso no es posible”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa semanal. “Yo no me voy a sentar, o el ministro de Seguridad, se va a sentar con el jefe de la pandilla X a negociar. Eso no es posible”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.

Según estadísticas del Ministerio Público, en abril de 2026 se registraron 62 homicidios en el país, casi el doble de los 34 contabilizados en el mismo mes del año anterior. En marzo, la cifra alcanzó 53 casos, lo que representó un aumento del 20 % en comparación con 2025.

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2 pandillas vinculadas a homicidios recientes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054930324505722937?s=20&partner=&hide_thread=false "Es muy difícil, si no imposible, como Gobierno decidir respecto del comportamiento de las múltiples pandillas que se están dando entre ellos. Ese no es un tema del Gobierno, ese es un tema de la maleantería que maneja el narcotráfico... eso, por más policía que pongamos, tú no… pic.twitter.com/PT12VnOnBJ — Telemetro Reporta (@TReporta) May 14, 2026

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló previamente que las dos principales pandillas del país, de más de 180 identificadas, estarían vinculadas al incremento de homicidios.

Mulino explicó que factores como el control territorial, las disputas internas, el reclutamiento de miembros y el robo de drogas entre grupos criminales están impulsando la violencia en distintos sectores del país.

El mandatario indicó que el Estado continuará enfrentando a las organizaciones criminales mediante inteligencia, recursos policiales y acciones dentro del sistema penitenciario.

Pandillas estructuradas desde las cárceles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054926065810678180?s=20&partner=&hide_thread=false "Vamos a proceder como debemos para defender a los panameños que no son maleantes, que no son narcotraficantes y pueden ser víctimas del actuar irresponsable de estas pandillas, que es producto del incremento de la producción de cocaína y el uso de nuestros mares y territorios… pic.twitter.com/G9U7pMW79c — Telemetro Reporta (@TReporta) May 14, 2026

“Hay toda una estructura montada desde las cárceles para organizar lo que pasa afuera”, afirmó. “Hay toda una estructura montada desde las cárceles para organizar lo que pasa afuera”, afirmó.

El presidente también pidió que el sistema judicial aplique medidas cautelares acordes con la peligrosidad de pandilleros y operadores del narcotráfico capturados durante investigaciones desarrolladas por la Policía y la Fiscalía.

Las declaraciones surgen en medio de crecientes preocupaciones ciudadanas por la inseguridad, especialmente tras recientes balaceras ocurridas en espacios públicos y zonas residenciales.

Mulino sostuvo además que el incremento de la producción de cocaína en Sudamérica y el uso del territorio panameño como ruta para el tráfico hacia Norteamérica y Europa continúan alimentando el problema de las pandillas en el país.

FUENTE: EFE