Licencia digital 2026: posible costo y cómo solicitarla en Panamá

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que la licencia de conducir digital tendrá un costo de entre B/. 6.00 y B/. 8.00. Los usuarios podrán solicitar este documento a través del sitio web oficial o la aplicación móvil que la institución habilite para tal fin.

La emisión de este documento ya ha sido oficializada en la Gaceta Oficial y cuenta con la aprobación del Estado. Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase final de desarrollo técnico para ser implementado a nivel nacional, con un costo menor al del formato físico.

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Aunque la fecha exacta para el inicio de las solicitudes aún no ha sido confirmada, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la ATTT en las próximas semanas.

Licencia-conducir-sertracen (1).jpg La fecha exacta en que estarán disponibles las solicitudes de la licencia digital aún no ha sido confirmada. Cortesía

Licencia Digital 2026: Lo que debes saber

Antes de realizar el trámite, es importante conocer los lineamientos establecidos por las autoridades:

Complementaria, no sustituta: La licencia digital no reemplaza al carné físico; este último seguirá siendo de uso obligatorio.

Trámite en línea: La solicitud se habilitará próximamente a través del portal web oficial que disponga la ATTT.

Vigencia: El documento digital contará con el mismo periodo de validez que la licencia física del usuario.

Aunque la fecha exacta para el inicio de las solicitudes aún no ha sido confirmada, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la ATTT en las próximas semanas.

Esta iniciativa busca modernizar el sistema de documentación en Panamá, facilitando el porte de la identificación desde dispositivos móviles. Se recomienda a la ciudadanía conocer los lineamientos oficiales antes de iniciar el trámite.