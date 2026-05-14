Pago del PASE-U 2026 podría iniciar entre junio y julio, informa IFARHU

El IFARHU informó que el desembolso correspondiente al programa PASE-U 2026 podría iniciar entre finales de junio y principios de julio, mientras avanza el nuevo sistema de pagos digitales impulsado por la entidad.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que la institución trabaja actualmente en la fase logística y de validación de un plan piloto para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo mecanismo de pago.

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“En la medida en que podamos superar eso empezamos con un plan piloto para validar que la información fluya de manera correcta y posteriormente continuaremos con los próximos pagos y posiblemente a finales de junio e inicio de julio iniciar con el desembolso”, indicó Godoy. “En la medida en que podamos superar eso empezamos con un plan piloto para validar que la información fluya de manera correcta y posteriormente continuaremos con los próximos pagos y posiblemente a finales de junio e inicio de julio iniciar con el desembolso”, indicó Godoy.

Pago del PASE-U 2026 podría iniciar pronto

IFARHU prepara escuelas pilotos para nuevo pago del PASE-U 2026 mediante tarjeta TReporta

El funcionario detalló que el IFARHU ya alcanzó un acuerdo con una entidad bancaria para implementar pagos mediante tarjeta y transferencias bancarias, aunque el proceso todavía se encuentra en fase de refrendo.

“Hicimos un acuerdo con una entidad bancaria y estamos en la fase de refrende y una vez que se refrende aplicamos la logística para hacer el pago a través de la tarjeta y que nos podrá permitir hacer ambos desembolsos de manera simultánea”, señaló. “Hicimos un acuerdo con una entidad bancaria y estamos en la fase de refrende y una vez que se refrende aplicamos la logística para hacer el pago a través de la tarjeta y que nos podrá permitir hacer ambos desembolsos de manera simultánea”, señaló.

Según explicó la entidad, el nuevo sistema forma parte del proceso de modernización del programa PASE-U y otros beneficios estudiantiles, con el objetivo de reducir tiempos de entrega y mejorar la administración de los pagos.

El IFARHU busca además validar inicialmente el flujo de información mediante escuelas pilotos antes de extender el sistema a futuros desembolsos a nivel nacional.