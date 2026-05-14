Panamá Nacionales -  14 de mayo de 2026 - 10:23

Alcalde Mizrachi consulta al presidente Mulino sobre empleo en Panamá y Chapman responde

El alcalde Mayer Mizrachi preguntó al presidente Mulino sobre las perspectivas laborales en Panamá y el ministro Felipe Chapman destacó el optimismo económico.

Alcalde Mizrachi consulta al presidente Mulino sobre empleo en Panamá

Alcalde Mizrachi consulta al presidente Mulino sobre empleo en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El alcalde capitalino Mayer Mizrachi consultó este jueves al presidente José Raúl Mulino sobre las perspectivas de crecimiento laboral y generación de empleos en Panamá durante una conferencia de prensa realizada en la Presidencia.

Ante la consulta, Mulino llamó al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien destacó el panorama positivo que mantienen organismos internacionales y analistas sobre la economía panameña.

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“Las proyecciones que tienen los organismos y los analistas internacionales sobre Panamá tienen un tremendo optimismo, no solo por el próximo año, sino los años por venir”, expresó Chapman. “Las proyecciones que tienen los organismos y los analistas internacionales sobre Panamá tienen un tremendo optimismo, no solo por el próximo año, sino los años por venir”, expresó Chapman.

Felipe Chapman responde al alcalde Mayer

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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas añadió que la confianza de inversionistas internacionales ya comienza a reflejarse en distintos indicadores económicos.

“Se refleja en los mercados con inversores arriesgando su dinero y se ha traducido a que el costo de financiamiento, primero para el Estado… Las perspectivas son buenas y no solo nos coloca entre los primeros países de Latinoamérica, sino del mundo”, sostuvo. “Se refleja en los mercados con inversores arriesgando su dinero y se ha traducido a que el costo de financiamiento, primero para el Estado… Las perspectivas son buenas y no solo nos coloca entre los primeros países de Latinoamérica, sino del mundo”, sostuvo.

Oportunidades laborales en Panamá

Las declaraciones se producen en medio del interés ciudadano por las oportunidades laborales y la recuperación económica del país, especialmente entre jóvenes y sectores que buscan nuevas plazas de empleo.

El Gobierno ha reiterado en distintas ocasiones que mantiene como prioridad la atracción de inversiones y el impulso de proyectos que generen crecimiento económico y nuevas oportunidades de trabajo.

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