Combustible 2026: Gasolina y diésel subirán en Panamá desde este 15 de mayo

Precio del combustible: Variación en gasolina y diésel

Los precios de los combustibles en Panamá volverán a registrar variaciones a partir de este viernes 15 de mayo de 2026, con aumentos en las gasolinas y una disminución en el diésel. De acuerdo con el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos aumentará 4 centavos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos subirá 2 centavos por litro.

En contraste, el diésel reflejará una reducción de 10 centavos por litro.

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Nuevos precios del combustible en Panamá

Para las provincias de Panamá y Colón, los precios por galón quedarán establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.4.90 por galón

Gasolina de 91 octanos: B/.4.60 por galón

Diésel bajo en azufre: B/.4.88 por galón

Los nuevos precios estarán vigentes desde el 15 hasta el 29 de mayo de 2026.

Variación en gasolina y diésel

Precio de la Gasolina - Combustible - Panamá TReporta

Según el ajuste divulgado:

La gasolina de 95 octanos tendrá un incremento aproximado de 30 centavos por galón.

El diésel registrará una disminución cercana a 20 centavos por galón.

Las variaciones responden al comportamiento internacional de los precios del petróleo y derivados.

Conductores atentos al impacto en transporte y movilidad

El aumento en las gasolinas podría impactar el gasto de conductores particulares y sectores vinculados al transporte y distribución.

Mientras tanto, la baja en el diésel podría representar un alivio parcial para actividades comerciales y de carga pesada que dependen de este combustible.