Atribuyen aumento de planilla estatal a nuevas contrataciones en educación y salud

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, explicó que el aumento registrado en la planilla estatal responde principalmente a nuevas contrataciones en los sectores de educación, salud y seguridad pública.

Según indicó la funcionaria, el crecimiento está vinculado a la apertura de nuevas escuelas, centros de salud y hospitales en distintas regiones del país.

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Contratación de docentes y personal de salud

Luque detalló que el Gobierno ha requerido incorporar más educadores y personal médico para atender la demanda generada por las nuevas infraestructuras públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054344997063827954?s=20&partner=&hide_thread=false La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, atribuyó el aumento de la planilla estatal a la contratación de educadores y personal de salud requerido ante la apertura de nuevas escuelas, centros de salud y hospitales.



“El otro incremento que vimos en el reporte fue el del… pic.twitter.com/tzTfcytDTh — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

La funcionaria sostuvo que estas contrataciones forman parte de las necesidades operativas del Estado.

Ministerio de Seguridad también aumentó personal

La viceministra señaló además que el Ministerio de Seguridad Pública reflejó un incremento en su planilla debido a la reciente graduación de aproximadamente 1,600 nuevas unidades de seguridad.

“El otro incremento que vimos en el reporte fue el del Ministerio de Seguridad Pública. Se han graduado alrededor de 1,600 nuevas unidades, eso incrementa la planilla”, manifestó.

Cambios en Justicia Comunitaria impactaron planilla

Luque también explicó que las modificaciones implementadas en el sistema de Justicia Comunitaria incidieron en el aumento de personal dentro del Ministerio de Gobierno.

“Como saben, la justicia de paz, de la planilla de la Alcaldía de Panamá pasó al Ministerio de Gobierno”, indicó.

Gobierno responde a cuestionamientos sobre planilla estatal

Las declaraciones surgen en medio de cuestionamientos y debates sobre el crecimiento de la planilla pública en Panamá y el aumento del gasto estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cifras actualizadas del incremento total registrado en las distintas instituciones.