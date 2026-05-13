Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 08:09

ASEP fija precio por uso de bandas 5G a concesionarias móviles

La ASEP estableció en B/.235,034 por MHz el precio para el uso de bandas medias 5G por parte de concesionarias móviles en Panamá.

ASEP aplicó metodología internacional

ASEP aplicó metodología internacional

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete facultó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para establecer en B/.235,034.00 por MHz el precio que deberán pagar las concesionarias de servicios móviles por el derecho de uso del espectro radioeléctrico en bandas medias destinadas a tecnología 5G.

La medida aplica específicamente para las bandas de:

  • 1.4 GHz
  • 2.3 GHz
  • 2.5 GHz
  • 3.5 GHz

Panamá avanza hacia expansión de tecnología 5G

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La resolución destaca que la llegada de la quinta generación de tecnologías móviles (5G) provocará un incremento significativo en el tráfico de redes durante la década 2020-2030.

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Según el documento, la industria prevé un aumento de entre 10 y 100 veces en el tráfico de datos, además de un crecimiento considerable en dispositivos y servicios conectados.

Tecnología 5G impulsará nuevos servicios digitales

La ASEP resaltó que la tecnología 5G representa un salto importante frente a generaciones anteriores debido a:

  • Mayor velocidad de conexión
  • Latencia ultrabaja
  • Mayor capacidad de dispositivos conectados
  • Mejor eficiencia energética

Estas capacidades permitirán el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas como:

  • Vehículos autónomos
  • Cirugía remota
  • Ciudades inteligentes
  • Internet de las Cosas (IoT)

ASEP aplicó metodología internacional

La entidad explicó que el precio del espectro radioeléctrico fue definido mediante metodologías objetivas y transparentes basadas en:

  • Benchmarking internacional
  • Tamaño del mercado nacional
  • Cobertura
  • Competencia
  • Poder adquisitivo
  • Duración de concesiones

La ASEP indicó que el ajuste busca reducir el costo del espectro en bandas medias para incentivar inversiones en infraestructura y fortalecer la competitividad del sector telecomunicaciones.

Buscan mejorar servicios móviles en Panamá

El Gobierno considera que la medida permitirá impulsar el despliegue de redes 5G en Panamá y mejorar la calidad de los servicios móviles para usuarios y empresas.

Hasta el momento, no se han anunciado fechas oficiales para nuevas licitaciones o asignaciones de espectro relacionadas con esta tecnología.

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