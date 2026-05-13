ASEP fija precio por uso de bandas 5G a concesionarias móviles

El Consejo de Gabinete facultó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para establecer en B/.235,034.00 por MHz el precio que deberán pagar las concesionarias de servicios móviles por el derecho de uso del espectro radioeléctrico en bandas medias destinadas a tecnología 5G.

La medida aplica específicamente para las bandas de:

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1.4 GHz

2.3 GHz

2.5 GHz

3.5 GHz

Panamá avanza hacia expansión de tecnología 5G

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La resolución destaca que la llegada de la quinta generación de tecnologías móviles (5G) provocará un incremento significativo en el tráfico de redes durante la década 2020-2030.

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Según el documento, la industria prevé un aumento de entre 10 y 100 veces en el tráfico de datos, además de un crecimiento considerable en dispositivos y servicios conectados.

Tecnología 5G impulsará nuevos servicios digitales

La ASEP resaltó que la tecnología 5G representa un salto importante frente a generaciones anteriores debido a:

Mayor velocidad de conexión

Latencia ultrabaja

Mayor capacidad de dispositivos conectados

Mejor eficiencia energética

Estas capacidades permitirán el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas como:

Vehículos autónomos

Cirugía remota

Ciudades inteligentes

Internet de las Cosas (IoT)

ASEP aplicó metodología internacional

La entidad explicó que el precio del espectro radioeléctrico fue definido mediante metodologías objetivas y transparentes basadas en:

Benchmarking internacional

Tamaño del mercado nacional

Cobertura

Competencia

Poder adquisitivo

Duración de concesiones

La ASEP indicó que el ajuste busca reducir el costo del espectro en bandas medias para incentivar inversiones en infraestructura y fortalecer la competitividad del sector telecomunicaciones.

Buscan mejorar servicios móviles en Panamá

El Gobierno considera que la medida permitirá impulsar el despliegue de redes 5G en Panamá y mejorar la calidad de los servicios móviles para usuarios y empresas.

Hasta el momento, no se han anunciado fechas oficiales para nuevas licitaciones o asignaciones de espectro relacionadas con esta tecnología.