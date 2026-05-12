Colisión múltiple en la Vía Centenario provoca fuerte tráfico hacia La Chorrera

Una colisión múltiple registrada la mañana de este martes en la Vía Centenario ha provocado un intenso congestionamiento vehicular. El accidente, que involucró al menos a nueve vehículos, incluyendo camiones volquetes y autos particulares, ocurrió en el sector de Arraiján, en los carriles que conducen hacia La Chorrera.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito se encuentran en el sitio para agilizar el flujo vehicular, el cual se mantiene limitado a un solo carril. Las autoridades solicitan a los conductores extremar las precauciones y seguir rigurosamente las señales de tráfico en la zona.

A pesar de lo aparatoso del impacto y los daños materiales de consideración, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales.

En estos momentos, varias grúas trabajan en el retiro de los autos involucrados para despejar la vía lo antes posible. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas de este accidente múltiple.