MEF mantendrá subsidio eléctrico para clientes de hasta 300 kWh

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Consejo de Gabinete aprobó un aporte superior a B/.64.6 millones para mantener los beneficios del subsidio eléctrico a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

La medida busca garantizar que miles de panameños continúen recibiendo descuentos en sus facturas de energía eléctrica.

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¿Quiénes recibirán el subsidio eléctrico?

Según el MEF, el beneficio está dirigido a aproximadamente 930 mil clientes que mantengan un consumo responsable de hasta 300 kWh mensuales.

La entidad explicó que este aporte permitirá sostener los descuentos aplicados en la tarifa eléctrica durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2025.

Gobierno mantendrá apoyo en la factura de luz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2054218931351572820?s=20&partner=&hide_thread=false El Consejo de Gabinete acaba de dar luz verde a un aporte de más de B/.64.6 millones para mantener los beneficios en tu factura eléctrica a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).



¿Qué significa esto para ti? Si eres uno de los 930 mil clientes que mantienen un… pic.twitter.com/nEJIEv0K6z — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) May 12, 2026

El subsidio forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para reducir el impacto del costo de la energía eléctrica en hogares panameños.

El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) tiene como objetivo ayudar a estabilizar el costo del servicio eléctrico para consumidores residenciales.

Beneficio busca aliviar gastos familiares

Las autoridades señalaron que la continuidad del subsidio permitirá que el recibo de luz llegue con costos más bajos para los usuarios beneficiados, especialmente aquellos con consumo moderado.

El Gobierno reiteró que continuará evaluando medidas de apoyo económico relacionadas con servicios básicos y energía.