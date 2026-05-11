Ministro Felipe Chapman sustenta proyecto de ley de sustancia económica

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 641, el cual busca modernizar el Código Fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta y establecer requisitos de sustancia económica para las rentas pasivas de fuente extranjera.

Durante el primer debate, el titular del MEF enfatizó que la iniciativa no es una imposición externa, sino una medida adoptada con "convicción propia" para fortalecer la competitividad de Panamá sin renunciar al principio de territorialidad fiscal.

“Hoy es un día importante para nuestro país, no porque nos lo exija nadie desde afuera, sino porque Panamá ha decidido, con convicción propia, dar un paso que fortalece su posición en el mundo”, expresó el titular del MEF.

Claves del Proyecto de Ley 641:

Presencia Real: Las empresas bajo jurisdicción panameña deberán demostrar una operación tangible mediante la generación de empleos locales, contratación de proveedores nacionales y toma de decisiones desde el territorio.

Las empresas bajo jurisdicción panameña deberán demostrar una operación tangible mediante la generación de empleos locales, contratación de proveedores nacionales y toma de decisiones desde el territorio. Atracción de Inversión: Según Chapman, la ley busca atraer inversiones de alta calidad y ofrecer mayores garantías jurídicas a las multinacionales que ya operan en el país.

Según Chapman, la ley busca atraer inversiones de alta calidad y ofrecer mayores garantías jurídicas a las multinacionales que ya operan en el país.

Beneficios Financieros: La normativa facilitará a las empresas la reducción de fricciones financieras en sus países de origen, mejorando su capacidad competitiva global.

La normativa facilitará a las empresas la reducción de fricciones financieras en sus países de origen, mejorando su capacidad competitiva global. Salida de Listas: El proyecto es una pieza clave en la estrategia del Gobierno para excluir a Panamá de las listas internacionales que afectan la reputación económica del país.

“El objetivo no es aprobar una ley por cumplir un trámite. El objetivo es aprobar la mejor ley posible para Panamá”, sostuvo Chapman, al tiempo que aseguró que la normativa busca consolidar a Panamá como un socio confiable, transparente y competitivo.