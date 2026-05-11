Panamá Entrevistas - 11 de mayo de 2026 - 09:34
Diputado Eduardo Gaitán detalla proceso para discusión de proyecto de ley de Sustancia Económica
Este lunes la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional iniciará la discusión del proyecto de Ley de Sustancia Económica y hasta el momento hay más de 60 sectores invitados para escuchar sus opiniones y consideraciones, para posteriormente dar inicio al primer debate que podría tomar cerca de dos semanas, así lo dio a conocer el diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión.