Explora más videos
Panamá Entrevistas -  11 de mayo de 2026 - 09:34

Diputado Eduardo Gaitán detalla proceso para discusión de proyecto de ley de Sustancia Económica

Este lunes la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional iniciará la discusión del proyecto de Ley de Sustancia Económica y hasta el momento hay más de 60 sectores invitados para escuchar sus opiniones y consideraciones, para posteriormente dar inicio al primer debate que podría tomar cerca de dos semanas, así lo dio a conocer el diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión.

Recomendadas

Más Noticias