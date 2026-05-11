España Deportes -  11 de mayo de 2026 - 09:17

FC Barcelona vence al Real Madrid y se corona campeón de LaLiga 2025-2026

El FC Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid y aseguró matemáticamente el título de LaLiga con tres jornadas aún por disputarse.

Por María Hernández

El FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga temporada 2025-2026 tras imponerse 2-0 al Real Madrid en una nueva edición del clásico español.

El conjunto blaugrana tomó ventaja desde la primera mitad gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, quienes hicieron explotar de emoción a la afición culé.

Barcelona comenzó ganando

Al finalizar los primeros 45 minutos, el Barcelona ya dominaba el marcador 2-0, resultado que mantuvo hasta el pitazo final para asegurar oficialmente el campeonato.

Con esta victoria, el Barça se corona campeón de LaLiga con tres fechas todavía pendientes por disputarse, consolidando una temporada destacada en el fútbol español.

