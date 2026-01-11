Barcelona vence 3-2 al Real Madrid y gana la Supercopa de España

El FC Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid este domingo en Yedá, Arabia Saudita, en una final intensa y cargada de emociones que se definió gracias a un doblete del brasileño Raphinha.

El conjunto azulgrana se adelantó en el marcador al minuto 36, cuando Raphinha abrió la cuenta con una definición precisa. El Real Madrid reaccionó antes del descanso y logró el empate por medio de Vinícius Jr. (45+2'), tras una jugada individual que desató la euforia merengue.

El Barcelona venció por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, este domingo en Yedá, Arabia Saudita, gracias a un doblete de Raphinha, y revalida el título que logró el pasado año ante el mismo rival.



Sin embargo, la respuesta del Barcelona fue inmediata. Robert Lewandowski (45+4') devolvió la ventaja al Barça, pero el cierre del primer tiempo se convirtió en un auténtico intercambio de golpes cuando Gonzalo García (45+6') igualó nuevamente el marcador, cerrando una primera mitad de locura con cuatro goles en apenas diez minutos.

En la segunda parte, el Barcelona mostró mayor orden y efectividad, y nuevamente Raphinha apareció para marcar el gol decisivo que le permitió al club catalán revalidar el título, tal como lo hizo el año pasado, también frente al Real Madrid.

Con esta victoria, el Barcelona confirma su dominio reciente en la Supercopa de España y suma un nuevo trofeo a sus vitrinas, mientras que el Real Madrid deberá pasar página tras una final marcada por errores defensivos y un inicio prometedor que no logró sostener.