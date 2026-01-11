Becas socioeconómicas IFARHU: Esta es la calificación mínima para no perderla

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) dejó claro cuáles serán los promedios académicos mínimos que deberán cumplir los estudiantes para aplicar y mantener las becas socioeconómicas, tras los cambios recientes a la ley de la institución, los cuales ya entran en vigencia.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que estas modificaciones buscan eliminar la discrecionalidad, fortalecer la transparencia y garantizar que los apoyos económicos lleguen realmente a quienes los necesitan.

IFARHU: Calificación mínima para la beca socioeconómica

Según lo establecido por el IFARHU, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes promedios:

Nivel escolar (primaria, premedia y media): Promedio mínimo de 4.0

Nivel universitario: Índice académico mínimo de 1.8

Godoy precisó que, además del rendimiento académico, se evaluará la condición socioeconómica del estudiante y de su núcleo familiar, como parte integral del proceso de selección.

Cambia la forma de otorgar las becas

El director del IFARHU subrayó que el nuevo reglamento elimina la entrega discrecional de becas y establece un sistema basado en convocatorias públicas, donde todos los aspirantes compiten bajo los mismos criterios.

A partir de ahora:

Las becas se otorgarán únicamente mediante convocatoria oficial .

. Una Comisión Evaluadora será la encargada de analizar cada expediente.

será la encargada de analizar cada expediente. Las decisiones deberán estar debidamente sustentadas.

¿Qué incluyen los cambios a la ley del IFARHU?

Las reformas introducen una serie de medidas para garantizar equidad y control, entre ellas:

Implementación de un sistema digital único para postulaciones.

para postulaciones. Publicación oficial del listado de beneficiarios.

del listado de beneficiarios. Creación de una Comisión Nacional de Evaluación .

. Estudios socioeconómicos rigurosos para becas y auxilios.

para becas y auxilios. Eliminación de influencias políticas o familiares .

. Digitalización de pagos a través de la Tarjeta Clave Social.

Estas medidas buscan asegurar que los recursos públicos sean asignados con criterios claros y verificables.