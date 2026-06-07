Panamá Oeste Nacionales -  7 de junio de 2026 - 16:06

Conductores enfrentan inundación en la vía Panamericana cerca de Howard

La Policía Nacional reportó afectaciones en la vía Panamericana, a la altura de Howard, debido a inundaciones provocadas por las lluvias.

Inundación afecta la vía Panamericana a la altura de Howard 

Inundación afecta la vía Panamericana a la altura de Howard 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este domingo provocaron inundaciones en un tramo de la vía Panamericana, a la altura de Howard, generando afectaciones al tránsito vehicular en el sector.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó sobre la situación y exhortó a los conductores a tomar precauciones al desplazarse por el área.

Autoridades recomiendan utilizar rutas alternas

De acuerdo con el reporte oficial, la acumulación de agua sobre la vía ha afectado la circulación vehicular, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos y posibles incidentes.

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Las autoridades de tránsito mantienen monitoreo en el sector para evaluar las condiciones de la carretera y garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Llamado a extremar precauciones

La Policía Nacional solicitó a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y atender las indicaciones de las unidades de tránsito desplegadas en el área.

Asimismo, recordó la importancia de conducir con precaución durante la temporada lluviosa, especialmente en sectores propensos a inundaciones.

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